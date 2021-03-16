Результаты ДНК-теста. У Екатерины Волковой объявился предполагаемый отец

Алексей Вольцев

Артистка всю жизнь считала отцом Юрия Волкова, который оставил семью, когда та была еще совсем ребенком. Но два года назад с Екатериной неожиданно связался некий Александр Богданов, который уверяет: именно он является ее настоящим родителем. Звезда была обескуражена таким поворотом, а недавно решилась на проведение ДНК-теста.

Мать актрисы бросила супруга Юрия, когда узнала об измене. Галина Волкова осталась одна с двумя детьми: сыном Евгением и дочерью Екатериной. Однако, несмотря на то, что детство звезды прошло без участия папы, она все же грезила о его внимании.

«Для меня тема отцовства вообще больная, — вздыхала артистка. — Я практически 30 лет, после того как он ушел из моей жизни, просто не произносила слово «папа». Для меня это была психологическая травма. Потом мне говорили психологи, что я искала этого мужчину в мужьях».

Поэтому, когда в 2018-м с ней связался Александр Богданов и представился настоящим отцом, Екатерина была крайне обескуражена, но вместе с тем счастлива. Он заявил, что много лет искал наследницу и поделился малоизвестными фактами о ее матери, а также редкими фото.

«Он ничего не просил, просто хотел быть моим отцом. Говорил: «Всегда мечтал о дочери, чувствовал, что она где-то есть. Уверен, что это вы». Попросил телефон мамы. Но ее реакция была очень агрессивной», — негодовала Екатерина.

Галина Петровна не стала отрицать, что действительно знакома с Александром, однако тут же назвала его мошенником и потребовала прекратить с ним всякое общение. «Это что за наглость, мерзость такая. Еще тогда тебе сказали — не лезь в мою семью, а ты опять! Да, что же это такое! И тогда у нас не было никаких отношений», — заявила женщина.

Однако Богданов настаивал, что встречался с матерью актрисы, когда она была в браке. Якобы их интрижка и стала одной из причин развала семьи Волковых. «Муж узнал о нашем романе. Это тяжелая история… Между нами произошла драка, когда родилась Катя. Я пришел и доказывал ему, что это моя дочь», — вспоминал предполагаемый отец.

Галина Петровна откровений знакомого не оценила. Она была возмущена попыткой мужчины запятнать ее репутацию верной жены. «Никто не гулял. Ребенок родился в большой любви. Да, драка была, но ты еще и фотографии украл! Хочешь опорочить меня», — говорила женщина.

Прояснить ситуацию удалось, благодаря шоу Первого канала «На самом деле». Редакция помогла родственникам провести генетическую экспертизу. «Вероятность того, что Юрий Серафимович является биологическим отцом Екатерины Волковой составляет 99,9 процентов. Второй конверт открывать смысла не имеет, потому что методом исключения мы понимаем, что то, что говорил Александр Викторович — ложь», — заключил ведущий Тимур Еремеев.