RM предсказывал поражение BTS на «Грэмми»: «Я же говорил»

Алексей Вольцев

14 марта в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная музыкальная церемония «Грэмми». Популярная южнокорейская к-поп группа BTS не получила награду «Лучшее выступление дуэта/группы в поп-музыке» на 63-й церемонии. В результате, это вызвало шквал противоречий и критики в сети.

Одни доказывали успех BTS, обращая внимание на высокие места их песен в чартах. АРМИ писали о нечестности и непрозрачности выбора победителей. Несмотря на то, что парни проиграли, поклонники остаются «невероятно гордыми» и отмечают этот день, как «исторический». Они отмечают, что огромная армия фанатов и популярность — гораздо более значимое признание, чем статуэтка.

Однако сами айдолы сохраняют позитивный настрой. Ведь лидер группы предчувствовал, что BTS не смогут получить статуэтку. После объявления того, что Леди Гага (Lagy Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) победили в их номинации, RM заявил:

«Я же говорил».

В результате, Намджун выразил положительное отношение к результатам. Он воспринял это, как знак того, что в следующем году нужно работать еще усерднее. Между тем, парни объяснили, что для них было большой честью выступить на «Грэмми» соло.