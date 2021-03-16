RM предсказывал поражение BTS на «Грэмми»: «Я же говорил»
14 марта в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная музыкальная церемония «Грэмми». Популярная южнокорейская к-поп группа BTS не получила награду «Лучшее выступление дуэта/группы в поп-музыке» на 63-й церемонии. В результате, это вызвало шквал противоречий и критики в сети.
Одни доказывали успех BTS, обращая внимание на высокие места их песен в чартах. АРМИ писали о нечестности и непрозрачности выбора победителей. Несмотря на то, что парни проиграли, поклонники остаются «невероятно гордыми» и отмечают этот день, как «исторический». Они отмечают, что огромная армия фанатов и популярность — гораздо более значимое признание, чем статуэтка.
Однако сами айдолы сохраняют позитивный настрой. Ведь лидер группы предчувствовал, что BTS не смогут получить статуэтку. После объявления того, что Леди Гага (Lagy Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) победили в их номинации, RM заявил:
«Я же говорил».
В результате, Намджун выразил положительное отношение к результатам. Он воспринял это, как знак того, что в следующем году нужно работать еще усерднее. Между тем, парни объяснили, что для них было большой честью выступить на «Грэмми» соло.
Парни безумные молодцы, я так невероятно их люблю и меня буквально убивает фраза Намджуна "я же говорил", когда они узнали, что не выиграли— ♡Алиса в стране пиздеz♡ Рест... (@Pizdez69) March 15, 2021
Они такие драгоценные, я не понимаю, чем они заслужили такое отвратительное отношение к себе от Грэмми#BTSOurGreatestPrize#LightItUpBTS pic.twitter.com/N6qHbDhUhe