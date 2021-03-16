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Роналду перестал быть самым ценным футболистом Италии

Роналду перестал быть самым ценным футболистом Италии

Аудиторская компания KMPG провела исследование, которое выявило самого ценного футболиста в мире. Первое место в этом рейтинге досталось французу Киллиану Мбаппе, выступающему за "Пари Сен-Жермен", — его трансферную стоимость оценили в 185 миллионов евро, сообщает Passioncenter.

Вторую и третью строчку списка заняли участники Английской премьер-лиги (АПЛ) Рахим Стерлинг и Харри Кейн (125 миллионов евро каждый).

Самым ценным игроком чемпионата Италии оказался нападающий "Интера" Ромелу Лукаку (104,6 миллиона евро). Он сместил с первого места в рейтинге знаменитого португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Пять раз спортсмен был победителем Лиги чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевал титул чемпиона Европы. Является лучшим бомбардиром в истории клуба "Реал Мадрид". Также он признан самым результативным европейским футболистом на уровне сборных за всю историю.

Ранее NEWSTES писал, что итальянцы высмеяли игру нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

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По материалам: uposters.ru
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