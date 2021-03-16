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Роскомнадзор допустил замедление других интернет-ресурсов в России

Роскомнадзор допустил замедление других интернет-ресурсов в РоссииФото: Unsplash

Роскомнадзор допустил возможность замедления работы в России других интернет-ресурсов, нарушающих местное законодательство, помимо Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Ранее представитель регулятора пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц. По словам Субботина, ведомство пойдет на такие меры, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент. Тогда же сотрудники ведомства пообещали заблокировать площадку, если та не пойдет на уступки. Однако точные даты исполнения угрозы они на тот момент не называли.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

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По материалам: lenta.ru
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