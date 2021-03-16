Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяцФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Представители Роскомнадзора пригрозили заблокировать Twitter на территории России через месяц. Это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную информацию, доступную на платформе, сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — отметил Субботин.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный в России контент. Тогда же сотрудники ведомства пообещали заблокировать площадку, если та не пойдет на уступки. Однако точные даты исполнения угрозы они на тот момент не называли.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
У Tesla появился очередной конкурент
У Tesla появился очередной конкурент
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга Аршавина снова попала в больницу
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько стран-соседей
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько
Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ
Песков заявил о невозможности проведения референдумов
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков с 18 марта
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Twitter замедлили на территории всей России
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети блокировкой
Роскомнадзор замедлил Twitter