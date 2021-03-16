Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"

Анастасия Иванова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса "Спутник V", которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба СБ РФ.

По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности.

В пресс-службе отметили, что по решению президента РФ Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины "Спутник V" - она передана Вьетнаму безвозмездно.