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Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма

Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма

Власти Крыма могут потребовать от Украины до 20 трлн рублей за водную блокаду полуострова – о таких планах рассказал первый зампред Госсовета Ефим Фикс, не уточнив, в какую инстанцию будет подаваться иск.

Выступая на слушаниях в Общественной палате РФ по теме дискриминации крымчан в мире, чиновник отчитался: процесс подсчета ущерба уже начался.

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", — цитирует его ТАСС.

Как сообщал NEWSTES, ранее в Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековым методом осады". В начале года в Симферопольском водохранилище почти закончилась вода, власти срочно ищут способы восстановить снабжение.


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По материалам: uposters.ru
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