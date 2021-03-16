Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма

Вадим Карасев

Власти Крыма могут потребовать от Украины до 20 трлн рублей за водную блокаду полуострова – о таких планах рассказал первый зампред Госсовета Ефим Фикс, не уточнив, в какую инстанцию будет подаваться иск.

Выступая на слушаниях в Общественной палате РФ по теме дискриминации крымчан в мире, чиновник отчитался: процесс подсчета ущерба уже начался.

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", — цитирует его ТАСС.

Как сообщал NEWSTES, ранее в Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековым методом осады". В начале года в Симферопольском водохранилище почти закончилась вода, власти срочно ищут способы восстановить снабжение.



