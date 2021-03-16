Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов

Влада Некрасова

Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США.

По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов. За тот месяц Центробанк увеличил вложения в гособлигации Соединенных Штатов сразу на миллиард долларов.

Ранее Россия в течение несколько лет планомерно избавлялась от этих бумаг, в результате чего их доля в резервах была всего лишь больше процента.