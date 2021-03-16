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Россиянин выиграл полмиллиона рублей в телешоу и отдал их за долг по алиментам

Россиянин выиграл полмиллиона рублей в телешоу и отдал их за долг по алиментамФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель села Молебка в Прикамье выиграл крупную сумму денег в телевикторине, однако ему пришлось отдать весь капитал, так как у него накопился большой долг по алиментам. Об этом говорится в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Журналисты издания отметили, что 39-летний россиянин перестал выплачивать алименты бывшей жене и больной дочери в 2017 году из-за того, что у него закончились деньги. За несколько лет накопился серьезный долг — около полумиллиона рублей.

Однажды во время просмотра шоу «Золото Геленджика» бывшая жена сельчанина увидела знакомое лицо: оказалось, ее должник выиграл ровно 500 тысяч рублей. Женщина сообщила об увиденном в правоохранительные органы, после чего ее бывший муж вынужден был передать в неполную семью все выигранные деньги.

Ранее в сети прославился пользователь Reddit, отказавшийся финансово помогать бывшей возлюбленной, которая беременна. Его аргументы нашли понимание у пользователей сети: большинство согласилось с решением автора.

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По материалам: lenta.ru
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