Российский инфекционист оценил обнаружение «хорошего симптома» коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Российский инфекционист Сергей Рябов оценил заявление испанских ученых об обнаружении «хорошего симптома» коронавируса, заключающегося в потере обоняния. Об этом сообщает «Радио 1».

По словам Рябова, практика не подтверждает выводы испанских специалистов. Он объяснил, что среди тех, кто тяжело переносил коронавирус, потеря обоняния встречалась достаточно часто.

«Для выводов нужна более полная статистика, и не только проценты, но и абсолютные цифры, которые не привели в испанском исследовании», – сказал Рябов.

Инфекционист добавил, что природа потери обоняния при коронавирусе еще не до конца ясна. Он предположил, что более полной информацией об инфекции ученые будут обладать к следующей весне.

Ранее группа ученых из Испании установила, что потеря обоняния — «хороший симптом» коронавируса, так как указывает на наличие сильного иммунного ответа, что, в свою очередь, снижает опасность развития цитокинового шторма, потенциально ведущего к смерти пациента. Специалисты изучили данные 5868 пациентов, переболевших COVID-19. Среди них нарушения обоняния и вкуса выявили у 12,41 процента женщин и 8,67 процента мужчин.