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Российский врач рассказал о связи гастрита и рака

Российский врач рассказал о связи гастрита и ракаФото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

При атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может развиться рак желудка. О такой связи рассказал российский врач-онколог, гастроэнтеролог Юрий Покровский, передает телеканал «Звезда».

По его словам, онкологическое заболевание может начаться «лет через 20» после возникновения гастрита.

Специалист указал, что сейчас онкология «помолодела», и призвал при возникновении неприятных симптомов отправиться на консультацию к врачу-терапевту или врачу общей практики.

Ранее россиянам рассказали, что есть вирусы, способные вызывать рак. По словам профессора, доктора медицинских наук Владимира Гуревича, они являются естественными сожителями и присутствуют в организмах большинства людей. Так, вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени, а вирус Эпштейна-Барр — лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки. Некоторые типы вирусов папилломы человека приводят к возникновению рака шейки матки, рта или глотки. Злокачественная опухоль появляется не сразу при заражении, а только после латентного периода, который длится от 3-5 до 15-20 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
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