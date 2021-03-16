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Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько стран-соседей

Журналист Леон Арон высказал предположение, что Россия планирует «очередное вторжение» для восстановления былого величия времён Советского Союза. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По мнению Арона, потенциальными «жертвами» российской стороны являются Грузия, Молдавия, Украина, Казахстан и Белоруссия. Журналист считает, что эти государства находятся в стадии «замороженного конфликта» с Москвой и та, при желании, может разморозить его посредством военной агрессии и ставленников внутри этих стран.

В качестве ещё одной цели России выступают прибалтийские республики, которые представляют восточный фланг НАТО. По словам Арона, в Эстонии, Латвии и Литве Москва скорее всего прибегнет к гибридной операции, в которой будет использовать спецназ и десант.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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