Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»

Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»

Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия может планировать «очередное вторжение», чтобы «восстановить величие СССР». Такую точку зрения выразил журналист Леон Арон в статье для издания Politico, приуроченной к седьмой годовщине референдума о статусе Крыма.

По мнению автора материала, среди потенциальных «жертв» пять государств. Первые три — Грузия, Молдавия и Украина. По словам журналиста, эти государства находятся в стадии «замороженного конфликта», который Москва может попытаться разморозить, используя собственных военных или ставленников внутри этих стран. В качестве четвертой возможной цели «российской агрессии» автор материала назвал Белоруссию, отметив, что она уже является частью Союзного государства. Журналист также допустил присоединение Россией севера Казахстана, где проживает много этнических русских.

Вместе с тем автор отмечает, что эти пять потенциальных войн могут не до конца отвечать амбициям Москвы, поэтому она может попытаться нанести «стремительный и победоносный удар» по восточному флангу НАТО — Эстонии, Латвии и Литве. При таком сценарии, по мнению журналиста, Россия может прибегнуть к гибридной операции, используя спецназ и десант. Целями для нападения при этом могут стать города, где проживает немало этнических русских, например эстонские уезд Ида-Вирумаа и город Нарва или латвийские область Латгале и город Даугавпилс.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии коронавируса
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами
Россиянин попал в плен к пиратам
Россиянин попал в плен к пиратам

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Горбачев считает возможным создание нового союзного государства
Французский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России
Пять стран вошли в список потенциальных покупателей танка «Армата» Т-14
Forbes объяснил, почему Грузии и Украине не место в НАТО