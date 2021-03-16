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Ростовский областной центр технического творчества учащихся проводит олимпиаду «Звуки вокруг нас»

Ростовский областной центр технического творчества учащихся проводит олимпиаду «Звуки вокруг нас»

В Ростовской области стартовала заочная политехническая олимпиада «Звуки вокруг нас», которую проводит Областной центр технического творчества учащихся, сообщает пресс-служба Министерства общего и профессионального образования региона.

Олимпиада объединит ребят в возрасте от 10 до 18 лет.

Им предстоит определить на слух, какой технический объект является источником того или иного звука, назвать профессию человека, управляющего этим объектом.

«Будет интересно, ведь некоторые звуки похожи друг на друга, а некоторые вы могли слышать только в кино», – прокомментировали организаторы олимпиады.

Пройти регистрацию и выполнить задания можно на сайте.

Общество

По материалам: edu.ru
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