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С 1 июня водителей ожидает новый штраф

С 1 июня водителей ожидает новый штраф

С 1 июня в России вступают в силу новые правила, в соответствии с которыми водителей будут штрафовать за использование зимних покрышек летом или летних зимой. Эти изменения анонсировали еще в прошлом году.

Согласно принятому пакету поправок в ПДД, существенно расширяется перечень технических проблем, при которых на автомобиле нельзя будет ездить. Резина с шипами запрещена в июне, июле и августе, а летний вариант – в декабре, январе и феврале. Эти сроки могут быть изменены региональными властями в зависимости от фактического климата. Также больше нельзя ездить с несезонной резиной на одной из осей или одном из колес.

"У водителей не всегда есть деньги на покупку новой резины, они экономят, как могут, но это действительно очень опасно. Зимние шины летом стираются, а ездить зимой на летней — это верный способ попасть в ДТП", — цитирует Autonews главу Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

Как сообщал NEWSTES, ранее проведенное в России исследование показало, кого чаще штрафуют за нарушения ПДД — мужчин или женщин.

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По материалам: uposters.ru
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