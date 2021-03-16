Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения

Вадим Карасев

Александра Черно успешно эксплуатирует тему похудения который год. Результатов похудения нет, если не считать результатом отфотошопленные фотографии, зато все время гарантированы обсуждения, в том числе негативного характера. А для успешного блогера, которым себя считает Черно, это главное. Вред здоровью Сашу не волнует, главное, активность пользователей.

«Почему я топлю за то, что сначала нужно принять себя?! Сейчас я очень много изучаю о нашем подсознании, принятии себя, о нашей душе. Уроки души, судьбы. Пришла к тому, что в нашей жизни всё не просто так. Ооох, знали бы вы сколько раз в своей жизни я встречала озлобленных, бывших жирных людей. Тело их трансформируется, а комплексы остаются», - уверяет Саша, которой это не грозит.

У Саши Черно успешно получается эксплуатировать тему похудения. Как только затихают обсуждения ее лишнего веса, она тут же напоминает сама рассказами о новом похудении и оправданиями неудачных попыток избавиться от него. По ее мнению, сначала нужно себя полюбить в большом весе, а потом уже начинать менять, иначе ничего не получится, пишет newstes.ru.Она считает, что пользователи напрасно ее упрекают в том, что она бесполезно тратила время тренеров и диетологов на проекте. Во всем виноват стресс, ее постоянно доводили, поэтому она бросала спорт и правильное питание, а диеты не приносили пользы. Черно кажется, что она худела, когда ее никто не заставлял, а когда давили она «пухла».Все что ей нужно сейчас, разработать собственную методику похудения и зарабатывать на ней всю жизнь. А люди, которые считают, что лучше знают, как ей питаться, ее раздражают. У нее гормональный сбой из-за всех диет, которые ей устраивали, беременности и неправильного образа жизни. На днях она взвесилась и узнала, что за неделю случайно набрала 23 кг.Теперь ей приходится принимать препараты, которые ей мешают «пухнуть от воды»... Подписчики посоветовали не оправдываться и не есть ведрами, потому что нормальному человеку трудно представить, как незаметно за неделю набрать 23 кг. И что за препараты мешают ей «пухнуть от воды», пользователям тоже любопытно. Умеет Саша привлечь внимание?