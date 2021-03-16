“Щекиноазот” помог капитально отремонтировать пункт полиции в поселке Первомайском

Алексей Вольцев

“Щекиноазот”, являющаяся градообразующим предприятием, вместе с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках стратегической программы развития продолжает вести политику социально ответственного бизнеса.

Предприятие вкладывает средства в реконструкцию и ремонт объектов социнфраструктуры, имеющих значение для создания условий комфортной и безопасной жизни на территории Щекинского района.





Как сообщили в пресс-службе ОАО “Щекиноазот”, работы по капремонту помещения полицейского пункта в доме №3 по улице Школьной стартовали в конце 2019 года.

Строительными и отделочными работами занимались ООО «ВСК», ООО «Фрегат», ООО «Профстрой». ООО «СОМ» обеспечило объект Интернетом.

“Проведен капитальный ремонт здания: внешняя и внутренняя отделка, замена инженерных сетей, проложены линии связи. Обновлена кровля, снаружи сделан ремонт стен, внутри помещений заменено напольное покрытие, отремонтированы и приведены в надлежащий вид и состояние потолки, стены. Таким образом, полностью обновлены кабинеты, коридоры, санузел”, – перечислили в пресс-службе щекинских химиков.

Объемы работы по ходу ремонта пришлось корректировать в связи с ветхостью здания.

Зато сейчас помещения соответствуют требованиям, предъявляемым к такого рода учреждениям. Пункт полиции полностью готов к работе, полицейские уже осуществляют свою деятельность.





На днях проинспектировали отремонтированный “Щекиноазотом” пункт полиции начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин и президент компании Борис Сокол.

Начальник полиции отметил высокое качество выполненного ремонта и подчеркнул, что комфортные условия положительным образом скажутся на работе сотрудников пункта полиции.

Поблагодарил “Щекиноазот” за внимательное отношение к жизни района и решение вопрос социальной сферы глава администрации Щекинского района Александр Гамбург.





В пресс-службе компании напомнили, что ранее предприятие отремонтировало общежитие для студентов Щекинского политехнического колледже, закупила мебель, бытовые принадлежности, к 75-летию Великой Победы реконструировал мемориал “Скорбящий воин” с первым в СССР Вечным огнем, выполнила ремонтные работы в музыкальной школе поселка Первомайский, комнате школьника “Маяк”.

Помимо этого, отремонтированы помещения, вестибюли, места общего пользования, комнаты для детских занятий ДК “Химик”, ведуься такие же работы в здании Дома спорта”«Юбилейный”. Была реконструирована баня в Первомайском, компания ремонтирует фасады домов в поселке, активно идет строительство Ледового дворца в Щекино.

РИА “NEWSTES” писало, “Щекиноазотом” благоустроен тульский Платоновский парк.

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