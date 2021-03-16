Щит от экстрасенса: как закрыть себя от считывания информации и не дать навредить

Вадим Карасев

Многие люди обладают экстрасенсорными способностями. Окружающие могут считывать наши эмоции и мысли, оказывать негативное воздействие на наше сознание своей внутренней силой. Эксперты рассказали, как поставить на себя надежный щит, чтобы защититься от таких личностей.

Чаще всего жертвами токсичных людей с экстрасенсорными способностями становятся те, чье биополе ослаблено. Старайтесь избегать энергетического выгорания, которое уже стало для современного человека главной проблемой из-за бесконечного потока информации.

Не вступать в диалог

Есть манипуляторы и просто токсичные люди, у которых очень хорошо подвешен язык. Они могут парой фраз заставить вас потеряться психологически. Они выводят людей из себя за секунду либо втираются в доверие — в зависимости от того, что конкретно им нужно.

Самый простой способ защиты от таких людей — это игнорирование. Старайтесь просто не разговаривать с ними. Если они будут провоцировать вас на негатив, нужно помнить об одной простой истине: все, что они говорят, — это пустые слова. Ни в коем случае не принимайте их на свой счет.

Человек с внутренним даром убеждения никогда не возымеет власти над тем, кто не играет в его игру. Не стоит играть на том поле, на котором преимущество у врага. Будьте мудрее.

Сбалансируйте внутреннюю энергию

Негативные люди могут влиять на вас миллионом способов: словами, действиями, мыслями и так далее. Самое лучшее, что можете сделать в этой ситуации вы сами, — это поставить на себя защиту. Для этого нужно сбалансировать внутреннюю энергию. В этом плане полезными будут медитации, аффирмации.

Медитируя, человек погружается внутрь себя и извлекает все самое лучшее из глубин своего сознания. Это происходит само по себе. Нужно лишь научиться правильно медитировать. Делайте это каждое утро, а лучше каждый вечер. Духовные практики помогают отделять важное от напускного. Даже если кто-то повлияет на вас плохо, эти мысли уйдут прочь после медитации.

Обереги

Главный оберег от токсичных людей, которые любят совершать ментальные и энергетически нападки, — серебряные украшения. Серебро помогает спасаться от энергетических вампиров и манипуляторов, а также укрепляет энергетику. Сильное биополе не пропустит чужих энергетических потоков, сохранит ясность ума и чистоту ауры.

Что касается минералов, то самыми лучшими защитниками вашей энергии являются лунный камень, алмаз, обсидиан, белый кварц, оникс, гематит. Эти камни очень благотворно влияют на энергетику и ставят сильные блоки на ваше биополе. Стоит быть осторожнее, потому что многие из названных минералов лучше не носить постоянно на себе или рядом с собой, так как они могут также частично блокировать позитивную энергию.

Научитесь отказывать

Людям-экстрасенсам гораздо проще считывать вашу энергетику и изменять ее в том случае, если вы им помогаете, находитесь с ними рядом и что-то делаете для них. Если вы замечаете, что после оказания помощи какому-то знакомому или коллеге у вас на душе появляется тяжесть, портится настроение, значит, вы имеете дело с энергетическим вампиром или экстрасенсом.

В таком случае стоит начать говорить «нет» на его просьбы. К сожалению, иногда судьба ставит нас перед выбором, и сказать «нет» бывает сложно, ведь это может быть начальник.

Спокойствие

Каким бы ни было негативное влияние человека, не позволяйте себе выходить из себя. Ни к чему хорошему это не приведет. К тому же, экстрасенс может только и ждать от вас грубости или нервного срыва, чтобы все вокруг увидели в вас неуравновешенного человека. Экстрасенсы могут быть хитрыми, пытаясь выставить других дураками.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не обращать внимания на провокации. Будьте предельно спокойными. Так вы сможете сохранить свой разум свободным.