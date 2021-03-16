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Щит от экстрасенса: как закрыть себя от считывания информации и не дать навредить

Щит от экстрасенса: как закрыть себя от считывания информации и не дать навредить

Многие люди обладают экстрасенсорными способностями. Окружающие могут считывать наши эмоции и мысли, оказывать негативное воздействие на наше сознание своей внутренней силой. Эксперты рассказали, как поставить на себя надежный щит, чтобы защититься от таких личностей.


Чаще всего жертвами токсичных людей с экстрасенсорными способностями становятся те, чье биополе ослаблено. Старайтесь избегать энергетического выгорания, которое уже стало для современного человека главной проблемой из-за бесконечного потока информации.

Не вступать в диалог

Есть манипуляторы и просто токсичные люди, у которых очень хорошо подвешен язык. Они могут парой фраз заставить вас потеряться психологически. Они выводят людей из себя за секунду либо втираются в доверие — в зависимости от того, что конкретно им нужно.

Самый простой способ защиты от таких людей — это игнорирование. Старайтесь просто не разговаривать с ними. Если они будут провоцировать вас на негатив, нужно помнить об одной простой истине: все, что они говорят, — это пустые слова. Ни в коем случае не принимайте их на свой счет.

Человек с внутренним даром убеждения никогда не возымеет власти над тем, кто не играет в его игру. Не стоит играть на том поле, на котором преимущество у врага. Будьте мудрее.


Сбалансируйте внутреннюю энергию

Негативные люди могут влиять на вас миллионом способов: словами, действиями, мыслями и так далее. Самое лучшее, что можете сделать в этой ситуации вы сами, — это поставить на себя защиту. Для этого нужно сбалансировать внутреннюю энергию. В этом плане полезными будут медитации, аффирмации.

Медитируя, человек погружается внутрь себя и извлекает все самое лучшее из глубин своего сознания. Это происходит само по себе. Нужно лишь научиться правильно медитировать. Делайте это каждое утро, а лучше каждый вечер. Духовные практики помогают отделять важное от напускного. Даже если кто-то повлияет на вас плохо, эти мысли уйдут прочь после медитации.

Обереги

Главный оберег от токсичных людей, которые любят совершать ментальные и энергетически нападки, — серебряные украшения. Серебро помогает спасаться от энергетических вампиров и манипуляторов, а также укрепляет энергетику. Сильное биополе не пропустит чужих энергетических потоков, сохранит ясность ума и чистоту ауры.

Что касается минералов, то самыми лучшими защитниками вашей энергии являются лунный камень, алмаз, обсидиан, белый кварц, оникс, гематит. Эти камни очень благотворно влияют на энергетику и ставят сильные блоки на ваше биополе. Стоит быть осторожнее, потому что многие из названных минералов лучше не носить постоянно на себе или рядом с собой, так как они могут также частично блокировать позитивную энергию.


Научитесь отказывать

Людям-экстрасенсам гораздо проще считывать вашу энергетику и изменять ее в том случае, если вы им помогаете, находитесь с ними рядом и что-то делаете для них. Если вы замечаете, что после оказания помощи какому-то знакомому или коллеге у вас на душе появляется тяжесть, портится настроение, значит, вы имеете дело с энергетическим вампиром или экстрасенсом.

В таком случае стоит начать говорить «нет» на его просьбы. К сожалению, иногда судьба ставит нас перед выбором, и сказать «нет» бывает сложно, ведь это может быть начальник.

Спокойствие

Каким бы ни было негативное влияние человека, не позволяйте себе выходить из себя. Ни к чему хорошему это не приведет. К тому же, экстрасенс может только и ждать от вас грубости или нервного срыва, чтобы все вокруг увидели в вас неуравновешенного человека. Экстрасенсы могут быть хитрыми, пытаясь выставить других дураками.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не обращать внимания на провокации. Будьте предельно спокойными. Так вы сможете сохранить свой разум свободным.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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