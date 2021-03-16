Семья скорбит по Юлии Началовой: «Два года, как часть моей души умерла»

Алексей Вольцев

Сложно поверить, но Юлии Началовой нет уже около 2 лет. Красивой и успешной девушки не стало в марте 2019 года, однако, помнят о ней до сих пор не только ее близкие, но и поклонники. Одну из самых трогательных публикаций оставила, конечно же, мама певицы Таисия, почтив память дочки и разделив скорбь со своими подписчиками в социальных сетях: «Два года без нашей любимой и безгранично талантливой девочки — Юли Началовой. Поверить в это, понять, принять невозможно до сих пор. О Юле невозможно говорить в прошедшем времени. Она с нами. Она продолжает жить в своих песнях, в своем творчестве».

Приятно осознавать, что в жизни артистки были настоящие верные друзья, которые до сих пор говорят о том, как сильно им не хватает усопшей. Например, одна из хороших подруг Юли Елена Метлюк решила разоткровенничаться с публикой и призналась, что вместе с Началовой также «умерла часть ее души»: «Два года… Два года, как часть моей души умерла… Мир перевернулся. Лишь с годами этот узел непонимания и боли будет перерастать в принятие и смирение от потери, хотя до этого очень далеко. Один из самых страшных дней в моей жизни… Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься…. Как улыбалась всем на земле, даже когда было очень больно».

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