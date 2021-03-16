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Серебряков вернулся в Россию

Серебряков вернулся в Россию
Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru."Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — сообщил артист.

Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал "нелепым" сравнивать, в какой стране лучше жить.

Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие.
Россия

По материалам: ria.ru
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