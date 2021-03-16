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Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха

Их основной продукт называется Solein – желтая мука, содержащая около 65% белка. Помимо углекислого газа, для производства Solein необходимы и другие ингредиенты: электричество, микробы, вода, питательные вещества, витамины и миниатюрный биореактор.

Муку Solein можно добавлять в такие продукты, как хлеб, макаронные изделия или отбивные.

«На данный момент мы произвели около 20 продуктов и можем предложить блюдо на каждый приём пищи, от мюсли до десертов», – сказал соучредитель и исполнительный директор Sifted Паси Вайникка в интервью Sifted.

Но вместо вспашки, удобрений и сбора урожая, мука Solein производится из высушенной жидкости, производимой в миниатюрном биореакторе внутри лаборатории.

«Процесс создания нашей еды требует значительно меньше ресурсов, и использование всасывания CO2 из атмосферы является хорошей новостью для окружающей среды», – говорит генеральный Паси Вайникка.

В декабре 2020 года Solar Foods получила государственное финансирование в размере 5,2 миллиона долларов.

У Solar Foods большие планы. Через несколько лет компания планирует производить два миллиарда обедов в год. Воздействие на окружающую среду важно для учредителей. По их словам, солеин в 100 раз более безопасен для климата, чем любой белок животного или растительного происхождения, когда речь идет об эффективности землепользования, выбросах парниковых газов и использовании воды.

«Наш дар обществу – уход от сельского хозяйства. Мы даже не используем никакого сельскохозяйственного сырья. Поэтому мы можем, по сути, позволить лесам расти снова. Поэтому, когда мы заменяем существующие белки и продукты питания на наш ингредиент, мы позволяем расти новым деревьям, которые выделяют углекислый газ».

Компания надеется вывести свой продукт на рынок в начале 2023 года.

Сообщение Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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