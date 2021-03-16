Скандал вокруг премии «Грэмми» и BTS не утихает

Лидия Мартынова

На днях в Лос-Анжелесе состоялась ежегодно церемония наград премии «Грэмми». Южнокорейская к-поп группа BTS проиграли единственную номинацию в этом году в категории «Лучший поп-дуэт/групповое исполнение». Награду забрала Леди Гага (Lady Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) с песней Rain On Me. Это крайне не понравилось зрителям шоу.

В тот музыкальный вечер суперзвёзды к-поп зарядили энергией, в которой так нуждались зрители. По мнению многих, своими элегантными яркими костюмами, заряженными выступлением и непринуждённым обаянием, группа BTS вернула к жизни «Грэмми». Но после поражения поклонники группы обвинили академию звукозаписи в том, что они использовали BTS для увеличения просмотров. Ведь после оглашения результатов с трансляции премии моментально ушло более полумиллиона зрителей. В результате, АРМИ подняли в тренды Твиттера хэштег #scammys, который обозначает «обманщики». Записи под этим хэштегом обновляются и по сей день.

АРМИ СЕРЬЕЗНО ВЫВЕЛИ ЭТОТ ХЭШТЕГ В МИРОВЫЕ??? Я обожаю этот фандом #scammys — ᴮᴱБогиня Сеула (@jimimbra13) March 15, 2021

Нам всегда говорили, что победа не так важна и главное участие, но мы то с вами знаем, что мы уже победили в тот день, когда начали стэнить @BTS_twt АРМИ ФАЙТИН.#BTSOurGreatestPrize #scammys 🤡 pic.twitter.com/eSH990Tmlg — janelouis💜 (@Janel31159183) March 15, 2021

#scammys Ради самой Академии Звукозаписи, надо надеяться, что BTS вернутся на Грэмми. Но после выступления, подобного тому, что показали BTS, очевидно, что это Грэмми BTS нужны больше, чем BTS нужна Грэмми. pic.twitter.com/5EXkzqlH82 — клубничный джем (@JjDGBLC8MxOecvC) March 15, 2021

Журнал Esquire и Forbes также присоединился к протесту. Они подтвердили, что «Грэмми нуждаются в BTS больше, чем BTS нуждаются в Грэмми». Но несмотря на то, что группа не смогла забрать домой премию, айдолы сохраняют позитивный настрой.