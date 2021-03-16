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Скандал вокруг премии «Грэмми» и BTS не утихает

Скандал вокруг премии «Грэмми» и BTS не утихает

На днях в Лос-Анжелесе состоялась ежегодно церемония наград премии «Грэмми». Южнокорейская к-поп группа BTS проиграли единственную номинацию в этом году в категории «Лучший поп-дуэт/групповое исполнение». Награду забрала Леди Гага (Lady Gaga) и Ариана Гранде (Ariana Grande) с песней Rain On Me. Это крайне не понравилось зрителям шоу.

В тот музыкальный вечер суперзвёзды к-поп зарядили энергией, в которой так нуждались зрители. По мнению многих, своими элегантными яркими костюмами, заряженными выступлением и непринуждённым обаянием, группа BTS вернула к жизни «Грэмми». Но после поражения поклонники группы обвинили академию звукозаписи в том, что они использовали BTS для увеличения просмотров. Ведь после оглашения результатов с трансляции премии моментально ушло более полумиллиона зрителей. В результате, АРМИ подняли в тренды Твиттера хэштег #scammys, который обозначает «обманщики». Записи под этим хэштегом обновляются и по сей день.



Журнал Esquire и Forbes также присоединился к протесту. Они подтвердили, что «Грэмми нуждаются в BTS больше, чем BTS нуждаются в Грэмми». Но несмотря на то, что группа не смогла забрать домой премию, айдолы сохраняют позитивный настрой.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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