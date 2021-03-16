Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру

Вадим Карасев

Тима БелорусскихФото: @timabelorusskih

Следственный комитет Белоруссии передал дело певца Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) в прокуратуру. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Ранее у артиста обнаружили 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Отмечается, что о последнем веществе не сообщалось в СМИ. В результате Морозов стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте и хранении наркотиков. К музыканту применена мера пресечения в виде залога. Ему также грозит до пяти лет лишения свободы.

29 января сообщалось, что поп-исполнителя задержали с двумя килограммами гашиша. Позже стало известно, что он пообещал прекратить высказываться в поддержку местных протестов в обмен на условный срок и снижение размера изъятого до 0,4 грамма. Также утверждалось, что артист был помещен под домашний арест. Это подтвердила его представительница.

Сам Морозов назвал эту информацию вбросом и пошутил, что ему «приятно снова проснуться звездой». Он заявил, что действительно находится у себя дома, но не под арестом.