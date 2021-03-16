Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы

Алексей Вольцев

Хоккеист Тимур Файзутдинов скончался вследствие полученной травмы, о чем сообщает портал Лента. По факту происшествия организована доследственная проверка, призванная выяснить полную картину произошедшего. Хоккеисту петербургского “Динамо” было 19 лет.

В первую очередь будет проведена проверка качества и своевременности оказанной молодому человеку помощи. Молодой мужчина получил травму во время матча с ярославским хоккейным клубом под названием “Локо”. Тимур был доставлен в больницу Ярославля в крайне тяжелом состоянии, у него была диагностирована травма головы. Во время матча в Файзутдинова попала шайба.

Медики боролись за жизнь капитана хоккейного клуба несколько дней, работали лучшие медики и нейрохирурги Ярославля, но их действия не дали результата, Тимур не выжил.

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