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"Слишком горячо!": похудевшая МакSим снялась без лифчика, показав голую грудь

"Слишком горячо!": похудевшая МакSим снялась без лифчика, показав голую грудь

37-летней певице МакSим за прошедший год удалось прийти в форму, сбросив лишние килограммы. Звезда похвасталась стройной фигурой, продемонстрировав обнаженную грудь.

МакSим разместила в личном блоге провокационный ролик, на котором она позирует в джинсах и лифчике. 

При этом на некоторых кадрах принимающая сексуальные позы исполнительница и вовсе запечатлена топлес. "Весна!" — подписала эротичное видео артистка.

Сочная грудь певицы привела в восторг ее поклонников, которые засыпали МакSим комплиментами в комментариях.

"Слишком горячо и залипательно", "Марина, ты нереально шикарная и горячая! Красотка, фигура просто бесподобная", "Очень завораживает. Вы сказочно шикарны, Марина", "Марин, ты как будто и не рожала", "Прекрасное видео! Посмотришь такое видео и сам распускаешься, как и все весной!" — пишут пользователи Cети.

Как сообщалось, увлекающейся теннисом и боксом звезде помогли сбросить вес занятия спортом, здоровое питание и правильный режим дня.

Как писал NEWSTES, ранее МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности.

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По материалам: uposters.ru
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