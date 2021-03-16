СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью

Влада Некрасова

Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры были "непродуктивными", сообщает телеканал CBS News.

По словам телеведущей канала CBS Гейл Кинг, принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили ей на выходных, что состоявшиеся разговоры не были продуктивными, при этом они отметили, что рады тому, что диалог с королевской семьей начался. Ведущая также сообщила, что королевская семья еще не общалась с самой Меган Маркл.

В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.

США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.