СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма

Вадим Карасев

26-летняя звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина попала в громкий скандал. В лифчике девушки обнаружили запрещенные вещества, сообщает агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, Диана Субботина была задержана полицейскими в столице, на улице Казакова.



"В ходе личного досмотра у девушки под вязаной шапкой обнаружили пакет с неизвестным порошком. Также пакет со следами порошка нашли в надетом на девушку бюстгальтере. Исследование показало, что вещество является наркотиком", — отмечает источник.



В отношении звезды телешоу "Пацанки" возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Согласно ч. 1 ст. 228 УК РФ, Диане Субботиной теперь может грозить лишение свободы до трех лет.

В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде. Стоит отметить, на страницу Субботиной в инстаграме подписаны десятки тысяч пользователей.

Как писал NEWSTES, ранее победительница "Пацанок" Настя Петрова стала участницей нового сезона "Последнего героя".