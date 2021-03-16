Сонник: к чему снится сестра

Вадим Карасев

Во сне каждый может получить важный совет и даже предупреждение. Толкование снов о сестре может прояснить ситуацию в реальной жизни, уберечь от поспешных отношений и конфликтов с родственницей.

Не всегда сны становятся вещими, но порой что-то, увиденное во время сна, буквально въедается в подсознание. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с толкованием снов о сестре, чтобы знать о том, что могут сулить подобные сновидения: радость или горе, скорую встречу или неизбежное расставание.

Сон, в котором случается потеря сестры, указывает на возможные конфликты в семье, которые требуют немедленного разрешения, чтобы избежать бед и неприятностей.

Разговаривать с сестрой во сне — к скорым переменам к лучшему, однако если разговор не складывается, то в реальности сновидец столкнется с неприятными людьми, способными на предательство.

Увиденная во сне младшая сестра символизирует непростую ситуацию в реальной жизни, когда сновидец не может дать отпор обидчикам. Если приснилась старшая сестра, то сновидец сможет обернуть происходящее в реальности в свою пользу.

Увидеть плачущую сестру — к предательству со стороны близкого человека. Если во сне удалось утешить родственницу, то конфликт будет исчерпан без плачевных последствий.

Во сне происходит ссора с сестрой — в реальной жизни сновидцу стоит отказаться от устаревших планов и идей. Упрямство и следование устаревшим идеалам лишь усугубят неприятные последствия.

Сон, в котором происходит прощание с сестрой, указывает на необходимость решать проблемы самостоятельно и не пытаться переложить ответственность на чужие плечи.

Если вдруг привиделась смерть сестры, сновидец должен быть осмотрителен: среди родственников есть те, кто может навредить в реальной жизни.

Свадьба сестры — хороший знак. Такой сон сулит приятную встречу и новое знакомство, которое может обернуться крепкой дружбой или даже созданием крепкой семьи.

Если приснилась сестра, которой не существует на самом деле, то у сновидца есть тайный поклонник, который стесняется проявить свои чувства.