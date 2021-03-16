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Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь

Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудьЭллиот ПейджФото: Faye Sadou / Retna Ltd /MediaPunch / Globallookpress.com

Канадский актер Эллиот Пейдж, совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, удалил грудь. Об этом он сообщил изданию Time.

Артист признался, что период полового созревания стал для него «полным адом», поэтому операция помогла ему, «наконец, узнавать себя, когда он смотрит в зеркало». Пейдж заявил, что удаление груди полностью изменило его жизнь, так как он почувствовал себя комфортно в собственном теле. При этом звезда фильма «Джуно» подчеркнул, что не всем трансгендерным людям нужна такая процедура.

По словам актера, он уже в 9 лет почувствовал, что не хочет быть девочкой и обрадовался возможности сделать короткую стрижку. «Я чувствовал себя мальчиком и хотел быть мальчиком», — отметил Пейдж.

1 декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж на своей странице в Twitter. Пейдж призвал употреблять в отношении себя местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все для того, чтобы «изменить этот мир к лучшему».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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