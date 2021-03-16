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Спалили! Стала известна победительница «Холостяка» с Тимати

Спалили! Стала известна победительница «Холостяка» с Тимати

Несмотря на то, что два дня назад вышла только первая серия шоу «Холостяк», в сети уже определили фаворитку. В СМИ появилась также информация о победительнице проекта. Виной тому публикации в Instagram, на которых видно, с кем сейчас отдыхает Тимати. Сделал он это случайно, или это грамотный пиар-ход — пока неизвестно.


Сейчас Тимати отдыхает на Мальдивах. Именно оттуда он следил за первым выпуском романтического шоу со своим участием. Просмотр состоялся на пляже, где был установлен экран. Компанию рэперу составил Моргенштерн. Точно также, как и Тимати, большой экран на экзотическом острове продемонстрировала в социальной сети участница «Холостяка» Мария Вебер. Зрители тут же решили, что именно стала победительницей проекта.

У себя в Instagram Мария демонстрирует свой отдых на Мальдивах, однако Тимати в кадре не появляется. Между тем, внимательные зрители отметили, что Вебер катается на серфинге там же, где и музыкант. У пользователей сети нет сомнения в том, что Мария отдыхает вместе с Тимуром. Специально ли пара не показывает друг друга в stories, так как штраф за разглашение информации достаточно большой? Или же это грамотный пиар-ход для подогрева к проекту?

[media=https://www.instagram.com/p/CMcvB0YMg4q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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