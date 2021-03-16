Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса

«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса

«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавирусаФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости .

«На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19», — сказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» наблюдается нулевая смертность, до сих пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

16 марта стало известно о регистрации в России тест-системы для выявления британского и других штаммов COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии коронавируса
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19
В России зарегистрированы тест-системы для выявления разных штаммов коронавируса