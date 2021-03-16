«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости .

«На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19», — сказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» наблюдается нулевая смертность, до сих пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

16 марта стало известно о регистрации в России тест-системы для выявления британского и других штаммов COVID-19.