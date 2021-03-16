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США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года

США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 годаДональд Трамп и Джо БайденФото: Morry Gash / Reuters

Разведка США обвинила Россию в поддержке переизбрания Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Как сообщает Reuters, соответствующий доклад американской разведки будет опубликован во вторник, 16 марта.

Также в докладе отмечается, что разведка не зафиксировала попыток РФ «получить доступ к американской избирательной инфраструктуре» в ходе выборов 2020 года.

«В отличие от 2016 года мы не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов», — уточняется в тексте. Помимо этого, в документе приведена информация относительно деятельности КНР и Ирана в ходе прошлогодней избирательной кампании в США.

«Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов», — утверждает разведка.

При этом Иран «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. «Мы считаем, что Иран проводил разностороннюю скрытую кампанию по оказанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать перспективы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание <...>, подорвать уверенность общественности в избирательном процессе и институтах США, посеять разногласия и обострить социальную напряженность в США», — говорится в тексте.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

В мире

По материалам: lenta.ru
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