США пожаловались на потерю влияния из-за России

Вадим Карасев

Крейг С. ФаллерФото: Evan Vucci / AP

США пожаловались на возможную потерю влияния в Южной Америке из-за России и Китая. Об этом говорится в тексте речи главы Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера, его публикует Eurasian Times.

«Россия активно внедряется в этот регион, чтобы противостоять тому, что она воспринимает как американское вмешательство. [Она] занимается расширением воздушного и водного пространства, чтобы задействовать свою военную мощь, подписывает соглашения с Венесуэлой и Никарагуа, что позволяет российским военным кораблям в короткий срок добраться [до континента]», — рассказал адмирал.

По мнению Фоллера, Китай и Иран тоже активно стремятся «воспользоваться преимуществами зарождающейся, хрупкой демократии» в регионе и использовать его ресурсы. Чтобы добиться своих целей, Москва, Тегеран и Пекин используют «преимущества пандемии».

Ранее в Великобритании Россию сочли угрозой номер один. Британия постановила, что будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, Соединенное Королевство планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.