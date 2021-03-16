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США рассказали о нескольких безуспешных попытках связаться с Северной Кореей

США рассказали о нескольких безуспешных попытках связаться с Северной КореейФото: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Ее слова передает РИА Новости.

Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, в том числе и через Нью-Йорк, где при штаб-квартире ООН находится постоянное представительство Северной Кореи. По ее словам, это делалось для «избежания эскалации». Однако до настоящего момента ответа американская администрация не получила ответа от северокорейской стороны, заключила она.

В начале января Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. Он выразил мнение, что политика Соединенных Штатов в отношении страны не изменится вне зависимости от того, кто будет занимать посты в американской администрации.

В 2018 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп встретились в Сингапуре. Там два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия.

Второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако уже в октябре они зашли в тупик.

В мире

По материалам: lenta.ru
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