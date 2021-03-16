Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Создатели российской вакцины «Спутник V» уличили США в попытке отговорить Бразилию от покупки препарата. Об этом они сообщили в Twitter.

Так, они обратили внимание на доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года. В нем говорится, что управление министерства по международным делам (OGA) «использовало дипломатические отношения» как в Северной, так и в Южной Америке для противодействия некоторым странам, стремящимся усилить свое влияние в данном регионе «в ущерб безопасности США». Под такими государствами подразумевались Россия, Куба и Венесуэла.

Отмечается, что такие шаги были предприняты с целью отговорить страны в этом регионе от принятия помощи со стороны этих «злонамеренных государств». В частности, офис атташе по вопросам здравоохранения использовали для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

«Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию против "Спутника V". Страны должны работать вместе, чтобы спасти жизни», — заявили создатели российской вакцины, подчеркнув, что такое поведение неэтично и стоит жизней.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки растительности
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на второе место в Примере
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного

Еще по теме

Бразилия может стать производителем российской вакцины от COVID-19
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
Первая партия российского «Спутника V» доставлена в Северную Македонию
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»