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США увеличили отрыв от России в торговле оружием

США увеличили отрыв от России в торговле оружиемФото: Kamal Kishore JSG / Reuters

Соединенные Штаты и Россия сохранили лидерство в экспорте оружия. К таким выводам пришел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе, опубликованном в понедельник, 15 марта.

Между тем, США увеличили отрыв от России в торговле оружием. В период с 2015 по 2020 год Вашингтон нарастил экспорт вооружений и теперь его доля на рынке составляет 37 процентов. Поставки российских вооружений в тот же период сократились на 22 процента, теперь доля России на мировом рынке оружия составляет 20 процентов. Франция и Германия, занимающие третью и четвертую строчку, напротив, нарастили экспорт оружия — на 44 и 21 процент соответственно. Замыкающий пятерку Китай, подобно России, сократил поставки вооружений, сократив долю на рынке до 5,2 процента.

Вместе с тем, за пять лет существенно увеличился экспорт оружия на Ближний восток. При этом закупки оружия Саудовской Аравией выросли на 61 процент, Египтом — на 136 процентов, а Катаром — на 361 процент. Основным импортером российского оружия оказалась Индия, на нее пришлось 23 процента поставок из России.

В январе сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приостановила выполнение ряда сделок по продаже вооружения в другие страны. В Госдепе объяснили это необходимостью «дать возможность новому руководству провести оценки» таких транзакций, что является обычной процедурой во время начала работы новой администрации.

В мире

По материалам: lenta.ru
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