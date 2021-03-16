Стало известно о сигнале США для России на Кавказе

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

США, явно не вмешиваясь в ситуацию на Кавказе, тем не менее подают другим странам, имеющим влияние в регионе, сигнал относительно будущей политики Вашингтона в данном направлении. Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

Как стало известно газете, в марте один из руководителей Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент (George Kent) выступил с речью в Каспийском политическом центре в Вашингтоне, озвучив ряд основных задач, которые будут стоять перед американской стороной на Кавказе. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон должен будет подключиться к процессу урегулирования в Нагорном Карабахе, где в настоящее время сильны позиции России, Китая и Ирана, которые преследуют свои интересы. Кент также отметил, что США продолжат оказывать стратегическую поддержку для обеспечения «мира и безопасности» на Кавказе.

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута (Robert Cekuta) в свою очередь также обратил внимание на военное присутствие России в регионе, в частности в Армении, которое «вызывает беспокойство». По его мнению, США должны принять активное участие в установлении мира в регионе и попытаться сыграть ведущую роль в данном процессе. Аналогичной позиции придерживается и директор Каспийского политического центра Эфган Нифти (Efgan Nifti), который также отметил необходимость сотрудничества США с Турцией на Кавказе.

Таким образом, отмечает Milliyet, можно заметить, что Вашингтон пытается показать другим странам, в первую очередь России, что у него «по-прежнему есть глаза и уши в регионе» и что он готов «при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики, никому не сдавая позиций».

В ноябре прошлого года издание The National Interest писало, что американская разведка в ходе последнего военного конфликта в Нагорном Карабахе допустила три серьезные ошибки, которые заметно ослабили позиции США в регионе. Одной из них, по мнению издания, стало то, что разведчики США не смогли предугадать ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Началась война. В 1994-м было заключено перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в 1990-х годах.