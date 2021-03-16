Стартовала конкурсная программа фестиваля NAUKA 0+

Анастасия Иванова

Открыт прием заявок на конкурсы Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ – одного из главных мероприятий Года науки и технологий в России, сообщает пресс-служба проекта.

Конкурсная программа позволяет участникам проявить себя в самых разных областях науки и творчества.

Она включает в себя конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей», конкурс научной проектной деятельности молодежи «Ученые будущего», фотоконкурс «Снимай науку», а также конкурс инновационного журналистики «Расшарь науку!».

«Конкурсы направлены на развитие у молодых людей интереса к изучению самых разных наук, создание условий для творческой реализации, а также повышения педагогической квалификации преподавателей», – сообщается в информационном релизе.

«Ученые будущего» – крупнейшее международное соревнование по научной проектной деятельности среди старшеклассников. В 2021 году ребята могут продемонстрировать свои таланты по восьми научным направлениям – от физики и математики до геологии и цифровых технологий.

«Мир науки глазами детей» – ежегодный всероссийский конкурс детского творчества. В 2021 году участникам конкурса предлагают пофантазировать на главную тему фестиваля этого года – «Космос», а также заглянуть в будущее, представив мир через 1000 лет. Кроме того, юных художников ждет и специальная номинация, посвященная Году науки и технологий в России.

Работы будут приниматься до 12 сентября.

Фотоконкурс «Снимай науку» ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых и студентов, заинтересованных в популяризации научного знания.

Конкурс инновационной журналистики «Расшарь науку!» посвящен созданию научно-популярного контента и развитие интереса к науке у молодых людей.