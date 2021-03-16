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Суд поставил точку в деле «минера» столичного Моста метро

Суд поставил точку в деле «минера» столичного Моста метро

В Киеве суд приговорил к принудительному психиатрическому лечению ветерана войны в Донбассе Алексея Белько, который в сентябре 2019 года блокировал движение на столичном мосту Метро, угрожая его взорвать. О приговоре в Facebook сообщили защитники ветерана, представляющие юридическую компанию «Миллер».

В соответствии с заявлением, несмотря на то, что Белько будут предоставлять психиатрическую помощь в специализированном учреждении, он сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, покидать палату, отделение и заведение.

«Такое решение суд принял, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по ходатайству нашего адвоката. Эксперт отметил, что наш клиент требует лечения в соответствующем психиатрическом учреждении с обычным наблюдением, несмотря на то, что прокурор просил об усиленном», — заявили адвокаты.

В клинике Белько пробудет по меньшей мере полгода, после чего его представители снова обратятся в суд с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы.

Напомним, 18 сентября 2019 года в Киеве вооруженный человек пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. Мужчина появился на мосту около 16.00. Свой автомобиль он бросил посреди трассы, а сам вышел из авто и произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». Движение транспорта в районе было перекрыто, а полиция выяснила личность гражданина и попыталась связаться с мужчиной по мобильному телефону.

По словам начальника столичных полицейских Андрея Крищенко, к угрозам мужчины пришлось отнестись крайне серьезно. Во-первых, гражданин изначально дал понять, что вооружен, а потом еще и сбил полицейский дрон из карабина. Во-вторых, гражданин фигурировал в полицейских отчетах трехмесячной давности, как человек, у которого нашли большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ — конкретно около двух килограммов взрывчатки.

В то же время в блогосфере заподозрили, что спецоперация силовиков на мосту была «фейковой».

Фото Прокуратуры Киева

Украина

По материалам: fakty.ua
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