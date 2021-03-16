Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»

Алексей Вольцев

В свое время Егорова была без ума от Андрея Александровича и даже называла себя его тайной женой. Татьяна Николаевна дружила с первой супругой Миронова — Екатериной Градовой. Но женщины рассорились, когда в свет вышла скандальная книга Егоровой под названием «Андрей Миронов и я».

Обида Градовой непонятна Татьяне Николаевне. Она полагает, что актриса незаслуженно злилась на нее.

«Про измены Андрея Катя узнала намного раньше, чем вышла моя книга. Об этом знали все. Кстати, мою книгу читают не только в России, но и в США, и в Австралии. Это хорошее художественное произведение, в котором автор имеет право на вымысел. Катя же отнеслась к книге ужасно! Просто ужасно! А что я там такого написала? Чего она не знала?! Наоборот, я там подчеркиваю, что она была красивая. Называю ее Русалкой. Катька была чудо как хороша! Да, там написано, что она долбала Андрея, но это правда», — поделилась 77-летняя Егорова.

По словам автора книги, Градова тяжело переживала расставание с Мироновым, которому не составляло особого труда покорить женское сердце.

«Она когда-то мечтала о принце на белом коне и получила его в лице Андрюши. Но никто не знал, что эти красивые отношения будут такими быстротечными. Андрюшка был прекрасен, но и Катя была талантлива. Она знала иностранные языки, свободно изъяснялась на французском, она же сначала в инязе училась. Андрей ей поначалу в рот заглядывал, но сдержать себя не мог. Он как был любвеобильным, так и остался. Про их отношения с Ниной Корниенко, которая сыграла Шуру в «Место встречи изменить нельзя», знал весь театр. Она была его женой на всех гастролях. И даже его женитьба на Градовой ничего не изменила. Кате нужно было доказать Андрею, что она тоже это знает. Однажды она увидела, что он вышел от Нинки. И это было все... Они больше не склеили эту разбитую чашку», — отметила Татьяна Николаевна в интервью «Собеседнику».

Напомним, Екатерина Градова стала первой женой Андрея Миронова, в этом браке родилась дочь Мария.

22 февраля Екатерина Георгиевна ушла из жизни, пережив легендарного экс-супруга на 33 года.