Телеведущий Иван Ургант дерзко пошутил над Пугачевой после вечеринки Ивлеевой

Анастасия Иванова

Алла Пугачева посетила вечеринку в честь празднования 30-летия Насти Ивлеевой. Фото с праздника распространились по сети и мало кого оставили равнодушными. Своё мнение высказал и телеведущий Иван Ургант.

В эфире «Вечернего Урганта» Иван продемонстрировал фото, на котором были запечатлены гости Ивлеевой. Среди них оказались: Максим Галкин, Алла Пугачёва, блогер Милохин, Ксения Собчак и сама именинница. Каждый из звёздных гостей был одет в стиле кибер-барокко, который стал дресс-кодом вечеринки.

«Как всё-таки изменились «Рождественские встречи». Немножко съехало само Рождество по календарю», —пошутил Ургант.

Иван назвал снимок многослойным.

«По кому-то видно, что скоро начнется призыв в армию, а по кому-то — что скоро начало дачного сезона и надо ставить пугало, чтобы отгонять грачей», — дерзко сыронизировал ведущий.

Помимо упомянутых звёзд на празднике также были замечены Николай Басков, Элджей, Владимир Маркони и многие другие.

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