Терапевт Жигалина: Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание

Влада Некрасова

Анемия (малокровие) является весьма распространённым нарушением в организме человека. По данным ВОЗ, ему подвержены около четверти всего населения Земли.

Врач-терапевт Арина Жегалина поведала каналу 5-tv.ru о том, что может стать причиной малокровия, и чем оно чревато для человека.

Следует отметить, что чаще всего анемия связана с дефицитом железа в организме. Нехватка этого микроэлемента может снижать способность людей противостоять инфекциям, а также негативно отражается на состоянии волос и ногтей:

“Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей”, объяснила врач Жегалина.

Причиной нехватки железа в организме может быть недостаточное потребление продуктов животного происхождения, сильная потеря крови и систематически нарушение работы ЖКТ.

Несмотря на то, что анемия не приводит к смертельным заболеваниям, она всё-таки может вызывать весьма неприятные последствия: пониженное настроение, сильную утомляемость и частые головные боли.

Для своевременного выявления проблемы Арина Жегалина советует ежегодно сдавать общий анализ крови, а также своевременно обращаться за помощью к врачу в случае появления вышеуказанных состояний.

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