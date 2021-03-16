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Томский губернатор поддержал курс партии власти на обновление

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя предварительное голосование партии «Единая Россия», которое стартовало в регионе сегодня, 16 марта, подчеркнул, что партии власти требуются новые лица и новые формы работы

«Не вхожу в управленческие партийные структуры, потому что уже девять лет возглавляю Томскую область, и для меня есть одна партия – партия томичей, у которых разные взгляды. Эта позиция на посту главы региона меня ни разу не подводила, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. – Но основа партии томичей – это конечно «Единая Россия», партия большинства, главная сила в регионе и в стране, которая, в отличие от оппонентов, занимается политикой, а не политиканством, потому что нацелена не разрушать, а строить, она не разделяет, а объединяет людей, скрепляет страну».

В то же время глава региона отметил, что «Единой России» необходимо взять курс на обновление.

«Безусловно, в обществе назрел запрос на обновление, поэтому «Единая Россия» обязана активно искать новые лица и использовать новые формы работы, переосмысливать себя, избавляться от косности и бронзы, – сказал Сергей Жвачкин. – И партия делает это. Первый шаг на этом пути – это новый онлайн-формат предварительного голосования, открытый для всех, кто хочет и может в статусе депутата реально помогать людям. Очень рад, что появился партийный проект «Школа кандидата», который поможет тем, кто делает только первые шаги в политике».

Сообщение Томский губернатор поддержал курс партии власти на обновление появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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