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У Tesla появился очередной конкурент

У Tesla появился очередной конкурентФото: Matthias Rietschel / Reuters

Автоконцерн Volkswagen решил стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году и таким образом выступит очередным конкурентом Tesla. Информация о планах компании появилась на ее сайте.

Среди прочего компания планирует капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электромобилей среди продаж. Volkswagen готовится полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США.

В середине февраля о намерении конкурировать с Tesla объявил Jaguar Land Rover. Британский автопроизводитель готовится полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году, прекратив вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, 60 процентов продаваемых машин марки Land Rover будут оснащены электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.

Также о своем намерении сделать ставку на производство электромобилей и стать конкурентом Tesla объявила Mercedes-Benz. Генеральный директор Daimler (концерн, в который входит Mercedes) Ола Каллениус объявил, что уже к концу десятилетия экологичные машины будут приносить компании столько же выручки, сколько и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Аналогичные планы есть и у Porsche: к 2025 году электромобили будут составлять до 50 процентов продаж компании, к 2030 году — до 80 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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