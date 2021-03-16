Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками

Анастасия Иванова

Сегодня СМИ сообщили о задержании Дианы Субботиной. У девушки нашли запрещенные препараты, спрятанные под шапкой и бюстгальтером. Рядом с ней в момент составления протокола находилась еще одна звезда реалити — Зарина Голубцова. Свидетельница событий рассказала все, что происходило в злополучный вечер.

Минувшей ночью сотрудники ДТП остановили автомобиль, в салоне которого оказались известные участники «Пацанок» — Зарина Голубцова и Диана Субботина. Как сообщили журналисты, у последней были обнаружены сверстки с порошком. Девушка призналась, что везла с собой запрещенное вещество — мефедрон массой 0,88 граммов. Говорят, сейчас Диана по подпиской о невыезде и на нее заведено уголовное дело.

Некоторые также утверждали, что вместе с Субботиной задержана и 27-летняя Голубцова, однако та поспешила опровергнуть искажение фактов. «Я нахожусь в адекватном состоянии. Меня досмотрели, опросили и отпустили. То, что возит с собой Диана в нижнем белье и карманах, меня абсолютно не интересует. Поэтому я прохожу, как свидетель. Я сейчас нахожусь в офисе, работаю, у меня все хорошо», — заявила Зарина.

Напомним, что девушки познакомились во время съемок третьего сезона «Пацанок». К слову, Диана так и не дошла до финала проекта, решив уступить свое место другой участнице. Девушка также запомнилась зрителям по кардинальному преображению в шоу «Перезагрузка». Субботина надеялась, что вторая попытка все-таки поможет ей измениться в лучшую сторону.

«Всю жизнь мне было больно и тяжело, сложно верить людям. Меня много обижали, но сейчас я понимаю, что не все плохие. Все благодаря людям, которые были рядом со мной на протяжении съемок. Я поняла, что не нужно расстраиваться и переживать. Человек не обязан соответствовать твоим ожиданиям, как показала практика, идеальных людей нет», — рассуждала она тогда.

Говорят, у девушки за плечами три судимости и признавалась, что страшно боится вновь оказаться за решеткой. По словам Дианы, у нее возникли психологические трудности из-за напряженных отношений с родителями, а также страшном опыте попытки домогательства со стороны мужчины.