Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минцифры обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением обеспечивать российских учителей и медицинских работников скорой помощи планшетами на базе российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

По данным газеты, гаджеты будут функционировать на отечественной операционной системе (ОС) «Аврора». Данный шаг рассматривается в качестве меры поддержки развития российской IT-индустрии.

Отмечается, что решение о выдаче в обязательном порядке планшетов учителям и медработникам может быть утверждено уже в марте этого года. За его реализацию будут отвечать Минцифры, Минфин, Минздрав и Минпросвещения.

Ранее Минцифры опровергло планы, которые якобы включали в себя запрет иностранного ПО в российских школах. В министерстве рассказали, что план по стимулированию развития IT-отрасли, на которые ссылались в СМИ, уже не актуален.