Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО

Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО

Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПОФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минцифры обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением обеспечивать российских учителей и медицинских работников скорой помощи планшетами на базе российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

По данным газеты, гаджеты будут функционировать на отечественной операционной системе (ОС) «Аврора». Данный шаг рассматривается в качестве меры поддержки развития российской IT-индустрии.

Отмечается, что решение о выдаче в обязательном порядке планшетов учителям и медработникам может быть утверждено уже в марте этого года. За его реализацию будут отвечать Минцифры, Минфин, Минздрав и Минпросвещения.

Ранее Минцифры опровергло планы, которые якобы включали в себя запрет иностранного ПО в российских школах. В министерстве рассказали, что план по стимулированию развития IT-отрасли, на которые ссылались в СМИ, уже не актуален.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российская компания назвала санкции США «экономическим Гуантанамо»
Российская компания назвала санкции США «экономическим Гуантанамо»
Исламисты впервые избрали женщин в руководство
Исламисты впервые избрали женщин в руководство
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки растительности
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного

Еще по теме

Минцифры опровергло планы на запрет иностранного ПО в школах
В России предложили ввести налог на блогеров
В России придумали новый налог на миллиарды рублей
Касперская призвала увеличить господдержку российского ПО