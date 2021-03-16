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Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек»

Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек»Фото: Globallookpress.com

Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек», американский актер Яфет Котто. Об этом сообщила его супруга в Facebook.

«Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», — написала вдова артиста. Она добавила, что Котто скончался в субботу. Ему был 81 год.

Яфет Котто родился в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года. Сниматься в кино он начал с 24 лет. В 1973 году ему досталась роль главного злодея в восьмом фильме бондианы — «Живи и дай умереть». Он также известен широкой публике благодаря таким боевикам, как «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».

Ранее сообщалось о смерти известного по сериалам «Звездные врата: ЗВ-1» и «Детектив Нэш Бриджес» южноафриканского актера Клиффа Саймона. Артист погиб, занимаясь кайтбордингом. Ему было 58 лет.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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