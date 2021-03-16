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Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин

Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин

И вот теперь китайские учёные под началом Цзяньсиня Оу из Шэньчжэньского университета провели очередной эксперимент, заставляющий взглянуть на привычный мир взаимоотношений по-новому. Результаты их работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи выбрали 67 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которых поделили на две группы. В одной из них молодые люди должны были втирать в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона, другой же группе досталось плацебо. После этого испытуемым выдали наличные деньги и предложили либо оставить их для себя, либо поделиться с другими людьми (степень близости варьировалась). Активность мозга молодых мужчин в ходе исследования изучали с помощью функциональной МРТ.

В результате эксперимент показал, что повышение тестостерона в организме способствует принятию более эгоистичных решений.

Испытуемые из обеих групп часто предпочитали делиться с теми людьми, которых считали очень близкими. Но при этом участники первой группы всё равно были менее щедрыми из-за повышенного влияния гормона.

А вот при контактах с обычными друзьями, случайными знакомыми или незнакомцами участники испытания, получившие гель с тестостероном, были значительно больше настроены оставить все деньги себе.

В целом, мужчины из обеих групп приблизительно поровну делились с людьми, которых воспринимали как близких. Но участники, принимающие тестостерон, по факту были менее щедры по отношению к не особо близким им людям.

Функциональная МРТ также показала существенные различия между участниками двух групп в активности височно-теменного перехода головного мозга. Именно эта часть играет решающую роль в моральных суждениях, в установлении позиции по отношению к другим и активизируется, когда мы ставим себя на место других людей. У мужчин, получавших тестостерон, при принятии решения височно-теменные связи были менее активны.

Однако учёные отмечают, что результаты проведённого эксперимента не могут быть использованы для однозначных выводов касательно влияния тестостерона на желание быть щедрым. Исследование было слишком выборочным: участники только определённого возраста и строго мужского пола. Поэтому требуется более масштабная работа.

Сообщение Уровень тестостерона оказывает значительное влияние на щедрость мужчин появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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