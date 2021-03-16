Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города

Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города

Депутаты думы Тугулымского городского округа Свердловской области на заседании 16 марта избрали на должность главы муниципалитета Николая Черепанова.

Из биографии Черепанова известно, что в сентябре 2017 года он был уволен по требованию Генпрокуратуры РФ с должности директора МКУ «Управление градостроительного планирования» в Тюмени в связи с предъявлением фиктивного диплома о высшем образовании. Кроме того, он четырежды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно лишался водительских прав. В 2011 году Черепанов содержался в спецприемнике ГУВД по Тюменской области.

Источник РИА «NEWSTES» также сообщил, что 13 июля 2020 года УМВД России по Тюменской области возбудило в отношении Черепанова уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Несмотря на то, что пострадавший в ДТП мужчина скончался, уголовное дело прекращено за примирением сторон. Эти факты подтвердились в заключении Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УВМД по Тюменской области, с которыми были ознакомлены депутаты (документ есть в распоряжении РИА «NEWSTES»).

«9 марта состоялся второй тур конкурса на пост главы Тугулымского района. Комиссия заслушала семь презентаций кандидатов и выбрала только двух – Черепанова и Ольгу Шилкову, причем последняя участвовала в выборах формально – чтобы создать видимость альтернативы. В то время как из конкурса были исключены сильные кандидаты, способные составить конкуренцию Черепанову. Например, и.о. главы Тугулымского района Константин Кизеров и индивидуальный предприниматель Авилов. Все эти обстоятельства не могут не вызывать рост социальной напряженности среди жителей Тугулыма и в целом чреваты ослаблением доверия к репутации органов власти», – прокомментировал источник.

Напомним, предыдущий мэр Тугулыма Сергей Селиванов ушел в отставку после коррупционного скандала. В отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве в размере двух миллионов рублей.

Сообщение Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
У Tesla появился очередной конкурент
У Tesla появился очередной конкурент
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга Аршавина снова попала в больницу
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько стран-соседей
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько
Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ
Песков заявил о невозможности проведения референдумов
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков с 18 марта
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

СК раскрыл подробности ЧП с детьми в Иркутске
Уголовное дело экс-спикера городской думы Тюмени вновь отправлено в суд
СК возбудил дело из-за нападения собак на ребенка в Якутии
Тюмень потратит более миллиона на фото- и видеофиксацию нарушений ПДД