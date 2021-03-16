Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города

Лидия Мартынова

Депутаты думы Тугулымского городского округа Свердловской области на заседании 16 марта избрали на должность главы муниципалитета Николая Черепанова.

Из биографии Черепанова известно, что в сентябре 2017 года он был уволен по требованию Генпрокуратуры РФ с должности директора МКУ «Управление градостроительного планирования» в Тюмени в связи с предъявлением фиктивного диплома о высшем образовании. Кроме того, он четырежды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно лишался водительских прав. В 2011 году Черепанов содержался в спецприемнике ГУВД по Тюменской области.

Источник РИА «NEWSTES» также сообщил, что 13 июля 2020 года УМВД России по Тюменской области возбудило в отношении Черепанова уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Несмотря на то, что пострадавший в ДТП мужчина скончался, уголовное дело прекращено за примирением сторон. Эти факты подтвердились в заключении Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УВМД по Тюменской области, с которыми были ознакомлены депутаты (документ есть в распоряжении РИА «NEWSTES»).

«9 марта состоялся второй тур конкурса на пост главы Тугулымского района. Комиссия заслушала семь презентаций кандидатов и выбрала только двух – Черепанова и Ольгу Шилкову, причем последняя участвовала в выборах формально – чтобы создать видимость альтернативы. В то время как из конкурса были исключены сильные кандидаты, способные составить конкуренцию Черепанову. Например, и.о. главы Тугулымского района Константин Кизеров и индивидуальный предприниматель Авилов. Все эти обстоятельства не могут не вызывать рост социальной напряженности среди жителей Тугулыма и в целом чреваты ослаблением доверия к репутации органов власти», – прокомментировал источник.

Напомним, предыдущий мэр Тугулыма Сергей Селиванов ушел в отставку после коррупционного скандала. В отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве в размере двух миллионов рублей.

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