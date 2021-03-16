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В 2021 году ЕГЭ будет проводиться с учетом опыта аттестационной кампании прошлого года

В 2021 году ЕГЭ будет проводиться с учетом опыта аттестационной кампании прошлого года

При проведении Единого государственного экзамена в 2021 году будут применены те же подходы, что и в 2020 году, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания Комитета по образованию и науке Госдумы РФ.

«Мы до сих пор со стороны Роспотребнадзора имеем достаточно много ограничений. Мы учли опыт прошлого года и в том, что касается 11-х классов, почти повторили модель и подход 2020 года», – информировал он.

В то же время существует ряд отличий от прошлогодней аттестационной кампании.

«Ребята, которые не хотят поступать в вузы, в отличие от прошлого года сдают экзамен у себя в школе в формате государственного выпускного экзамена», – прокомментировал Анзор Музаев.

Чтобы получить аттестат, им необходимо будет сдать в таком формате два обязательных экзамена – русский язык и математику. «Мы долго обсуждали, нужно это делать или нет, и пришли к выводу, что это нужно», – отметил глава Рособрнадзора.

Общество

По материалам: edu.ru
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